Хуснуллин допустил, что стоимость трассы М-12 Москва — Казань может вырасти на 12—14 млрд из-за стройматериалов

Стоимость строительства трассы М-12 Москва — Казань только из-за дорожающего металла может вырасти в цене на 12—14 млрд рублей. Сейчас стоимость проекта оценивается в 623 млрд рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

— То есть, если металл растет, то на такую же стоимость растет строительство М-12. В целом, в зависимости от сложности строительства, доля металла в себестоимости составляет от 2 до 20%. Рост у нас с начала года произошел на 100%, потом несколько снизился — до в среднем +70%, — сказал он на полях «Транспортной недели-2021».

С рядом поставщиков заключили долгосрочные контракты с фиксированной ценой на сырье. По ряду других позиций удорожание в рамках контрактов по трассе Москва — Казань еще не просчитано.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Сейчас идет оценка, ведь кроме металла, например, битум вырос в цене почти в два раза. Сейчас вообще инфляция достаточно сильная, особенно все, что связано с импортной составляющей. Рост трудовых ресурсов происходит, — приводит «Интерфакс» его слова.

Хуснуллин напомнил о постановлении правительства, согласно которому, если подрядчик доказывает, что удорожание объективно произошло по не зависящим от него факторам, то экспертиза подтверждает обновленную стоимость. После этого власти принимают решение о дополнительном финансировании.

Сегодня вице-премьер заявил, что запуск автомобильного движения по основному ходу магистрали Москва — Казань планируется в 2023 году. Еще вчера глава «Автодора» Вячеслав Петушенко пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что трасса М-12 Москва — Казань точно будет открыта в 2024 году.



Татьяна Леухина