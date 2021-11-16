В Минздраве Татарстана раскрыли детали выдачи QR-кодов о медотводе — видео

В Татарстане начнут выдавать документы о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса с QR-кодами. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Выдавать документ будут лишь при лабораторных и инструментальных исследованиях, а не только со слов пациента. Жителям, у которых уже есть медотвод, нужно будет переоформлять документ для того, чтобы там был QR-код.

Новые образцы будут выдавать в поликлиниках. Но пока система еще отрабатывается, поэтому бежать к участковому врачу пока не следует.

С 22 ноября в Татарстане вводится система QR-кодов в общественном транспорте. Минздрав РТ пообещал разработать отдельный сертификат для граждан с медотводом. Проверять QR-коды у пассажиров будут кондукторы. Все детали — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина