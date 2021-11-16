Минздрав России предложил выплачивать медработникам суммарно по 200 рублей за каждого привитого от COVID-19

Минздрав России предлагает установить медицинским работникам выплату в совокупном размере 200 рублей за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На первом этапе вакцинации медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию предлагается платить 60 рублей. Медработнику, осуществившему осмотр пациента перед или после вакцинации — 40 рублей; медицинскому работнику, проводившему вакцинацию — 30 рублей;

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При проведении второго этапа вакцинации медработнику, осмотревшему пациента до или после вакцинации предлагается начислять 40 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию — 30 рублей.

При вакцинации однокомпонентными вакцинами медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию предлагается платить 90 рублей; медработнику, осуществившему осмотр пациента перед или после вакцинации — 60 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию — 50 рублей.



В конце сентября правительство постановило, что в Татарстане за каждого человека, прошедшего процедуру вакцинации, медикам будут платить по 200 рублей. Республиканские власти утвердили, что при осмотре пациентов перед вакцинацией на первом и втором этапах введения препаратов медикам будут платить 60 рублей, а медработникам, которые проводят вакцинацию, — 40 рублей.



Татьяна Леухина