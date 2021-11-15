Клишас заявил, что законопроекты о QR-кодах соответствуют Конституции
Законопроекты о QR-кодах нуждаются в обсуждении с институтами гражданского общества, сказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, правительственные инициативы направлены на защиту жизни и здоровья людей и соответствуют Конституции.
«В Совете Федерации позиция по внесенным правительством законопроектам о расширении применения QR-кодов будет определена с учетом позиции регионов», — приводит слова Клишаса «РИА Новости».
Законопроект об использовании QR-кодов при посещении общественных мест и массовых мероприятий отправят в рассылку в регионы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня объяснил, что законодательство о QR-кодах необходимо оформить на федеральном уровне.
Правительство внесло законопроект 12 ноября. Предполагается, что новые правила вступят в силу 22 февраля и будут действовать до 22 июня 2022 года.
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