Законопроект о QR-кодах направят в регионы

Законопроект об использовании QR-кодов при посещении общественных мест и массовых мероприятий отправят в рассылку в регионы. Об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Дату первого чтения законопроекта определили. Васильев не назвал конкретное число, добавив, что по обычной процедуре рассылка законопроектов длится месяц, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как сообщила сегодня газета «Ведомости», рассматривать законопроект о системе QR-кодов будут 15 ноября. Его могут принять до конца декабря текущего года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня объяснил, что законодательство о QR-кодах необходимо оформить на федеральном уровне.

Правительство внесло законопроект 12 ноября. Предполагается, что новые правила вступят в силу 22 февраля и будут действовать до 22 июня 2022 года.

Татьяна Леухина