Законопроект о QR-кодах направят в регионы
Законопроект об использовании QR-кодов при посещении общественных мест и массовых мероприятий отправят в рассылку в регионы. Об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.
Дату первого чтения законопроекта определили. Васильев не назвал конкретное число, добавив, что по обычной процедуре рассылка законопроектов длится месяц, пишет ТАСС.
Как сообщила сегодня газета «Ведомости», рассматривать законопроект о системе QR-кодов будут 15 ноября. Его могут принять до конца декабря текущего года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня объяснил, что законодательство о QR-кодах необходимо оформить на федеральном уровне.
Правительство внесло законопроект 12 ноября. Предполагается, что новые правила вступят в силу 22 февраля и будут действовать до 22 июня 2022 года.
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