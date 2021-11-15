В Кремле объяснили введение QR-кодов на федеральном уровне

Фото: Ринат Назметдинов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, зачем нужен внесенный в Госдуму правительственный законопроект о введении QR-кодов, если регионы (в числе которых Татарстан, — прим. ред.) и так уже вводят их.

По его словам, Кабмин как раз исходит их того, что нужно это законодательно оформить на федеральном уровне.

«И как раз отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности и необходимости, целесообразности и неизбежности подобных решений», — цитирует его «Интерфакс».



Напомним, в Госдуму внесен пакет законопроектов о введении QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе не только для входа в общественные места, но и для поездок на дальние расстояния: на поезде или самолете. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 22 февраля и продлятся по меньшей мере до 22 июня.