Главное за выходные: отмена матча «Салават Юлаев» — «Трактор», покушение на премьер-министра Ирака
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 8 ноября:
- Товарооборот России и Китая вырос с января по октябрь почти на 31%, до $115,6 млрд. По имеющимся данным экспорт в Россию из Китая составил около $52,9 млрд и вырос на 30,6%. Импорт увеличился до $62,8 млрд, на 31,2%. В октябре товарооборот между странами составлял $13 млрд.
- В Казахстане на шахте в городе Абай в забое вентиляционного штрека произошел внезапный выброс метана, сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана. По данным ведомства, в шахте находились 64 человека, из них шесть человек погибли.
- При покушении на премьер-министра Ирака пострадали 10 человек — резиденцию политика атаковал беспилотник. Пострадавшие из службы охраны Мустафы аль-Казыми. В США назвали атаку терактом и предложили Ираку помощь в расследовании.
- Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором» отменили в связи с заражением гриппом в башкирской команде. Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на COVID-19 как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок коронавирус ни у кого не подтвердился. Лига приняла решение об отмене матча «Салават Юлаев» — «Трактор» 7 ноября. О решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно.
- В Техасе на музыкальном фестивале популярного рэпера Трэвиса Скотта толпа зрителей из 50 тысяч человек начала двигаться вплотную к сцене, в результате чего по меньшей мере погибли восемь человек, еще десятки пострадали.
Маргарита ГоловатенкоОбщество БашкортостанТатарстан
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