В Казахстане на шахте погибли шесть человек

В Казахстане на шахте в городе Абай сегодня утром в забое вентиляционного штрека произошел внезапный выброс метана, сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана. По данным ведомства, в шахте находились 64 человека, из них шесть человек погибли.

Сообщается, что 56 человек сразу эвакуировались самостоятельно. На месте выброса метана работали восемь шахтеров, шестерых из них не удалось спасти. Двое ранены, характер их травм и состояние пока не называют.

Работы на шахте приостановлены, выясняются причины происшествия. В ликвидации ЧС задействован 21 человек и три единицы техники.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отправил на шахту комиссию под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.