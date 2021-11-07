Товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на 31% за 10 месяцев

Товарооборот России и Китая вырос с января по октябрь почти на 31%, до $115,6 млрд. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные таможенной статистики Китая.

По имеющимся данным экспорт в Россию из Китая составил около $52,9 млрд и вырос на 30,6%. Импорт увеличился до $62,8 млрд, на 31,2%. В октябре товарооборот между странами составлял $13 млрд.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал ранее, что за 20 лет товарооборот между Россией и Китаем вырос в 13 раз.

Фото: realnoevremya.ru

В июне сообщалось, что товарооборот России и Китая с начала года сократился на 4,3% и составил $40,89 млрд.



Дарья Акимова