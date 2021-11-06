В США во время концерта рэпера Трэвиса Скотта погибли восемь человек

Фото: скриншот видео

В Техасе на музыкальном фестивале популярного рэпера Трэвиса Скотта толпа зрителей из 50 тысяч человек начала двигаться вплотную к сцене, в результате чего по меньшей мере погибли восемь человек, еще десятки пострадали.



Причины такой активности публики пока неизвестны. Кроме того, в районе фестиваля Astroworld произошел и сильный пожар, из-за чего мероприятие остановили. Сотни зрителей прорвались на площадку концерта через VIP-входы, опрокинули рамки металлоискателей и не обращали внимания на требования сотрудников службы безопасности, передает РБК.



Фото: скриншот видео

В 2018 году произошла похожая трагедия в Италии. В результате давки на рэп-концерте Sfera Ebbasta в клубе недалеко от итальянского города Анкона погибли шесть человек.

Диана Жиленкова