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Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» отменили из-за массового заболевания в уфимской команде

18:13, 06.11.2021
Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» отменили из-за массового заболевания в уфимской команде
Фото: hcsalavat.ru

Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором» отменили в связи с заражением гриппом в башкирской команде. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на COVID-19 как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок коронавирус ни у кого не подтвердился.

Фото: hcsalavat.ru

Лига приняла решение об отмене матча «Салават Юлаев» — «Трактор» 7 ноября. О решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» сыграл с «Амуром» без шести ведущих игроков - Плэта, Башкирова, Науменкова, Коледова, Бирюкова и Маннинена. Игроки выбыли после поездки в Минск.

Татьяна Леухина
СпортХоккейОбществоМедицина Башкортостан

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