Десять человек пострадали при покушении на премьера Ирака

При покушении на премьер-министра Ирака пострадали 10 человек — резиденцию политика атаковал беспилотник.

Пострадавшие из службы охраны Мустафы аль-Казыми, передает Al-Hadath. Нападение совершено сегодня ночью. Изначально сообщалось, что премьер также был госпитализирован с легкими ранениями, но, по официальным данным, господин аль-Казыми не пострадал. Сам политик написал в Twitter, что он «в порядке».

В США назвали атаку терактом и предложили Ираку помощь в расследовании: «Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которые занимаются защитой суверенитета и независимости Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения»,— заявил представитель Госдепартамента Неда Прайса.