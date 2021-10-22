В Минздраве РТ прокомментировали платную вакцинацию «Спутником Лайт»

Фото: Максим Платонов

В Минздраве Татарстана прокомментировали ситуацию с платной вакцинацией от коронавируса «Спутником Лайт» в некоторых медучреждениях Казани. Как рассказали «Реальному времени», все граждане России имеют право получать вакцину на бесплатной основе.

В ведомстве отметили, что иммунизация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» рекомендована только тем людям, которые уже переболели COVID-19 или проходят повторную вакцинацию. В остальных же случаях рекомендована двухкомпонентная вакцина.

Фото: realnoevremya.ru

В Минздраве РТ напомнили, что платная прививка предусмотрена для иностранных граждан, не имеющих сертификата ОМС.

Однокомпонентная вакцина заинтересовала жителей республики после введения новых антиковидных мер, поскольку получить QR-код можно уже после первого укола «Спутником Лайт».

Диана Жиленкова