Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов вернул в апелляционный суд Амстердама дело о выплате РФ компенсаций в размере $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа, сообщается на сайте суда.



Так, нидерландский суд постановил пересмотреть решение, согласно которому РФ должна была выплатить трем (бывшим) крупным акционерам нефтяной компании более $50 млрд.

Верховный суд вынес решение в пользу России по одному пункту кассационного производства. Суд считает, что Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент России о том, что акционеры предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре. Соответственно, суд по процессуальным причинам не вынес по этому поводу решение по существу.

Остальные возражения России суд отклонил. Это касается жалоб на толкование положений договора и на то, что арбитражный суд не выполнил свой мандат.

Дело передано в Апелляционный суд Амстердама для слушания и повторной оценки по соответствующему вопросу.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Yukos Capital инициировало разбирательство против РФ еще в 2013 году. Изначально компания требовала от государства компенсации в размере $13 млрд. Yukos Capital заверяла, что выдала ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые не возвратили из-за банкротства и ликвидации компании по решениям властей РФ.

В декабре прошлого года Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений по делу ЮКОСа о выплате $57 млрд по искам бывших акционеров компании. Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства российской стороны.

В июле международный третейский суд присудил бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд в споре с Россией. Речь идет о споре, отдельном от магистрального судебного дела ЮКОСа на $60 млрд.

Маргарита Головатенко