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Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

12:48, 04.12.2020
Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа
Фото: realnoevremya.ru

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений по делу ЮКОСа, такое решение опубликовано на сайте инстанции. Речь идет о выплате $57 млрд по искам бывших акционеров компании.

«В деле между Российской Федерацией и тремя бывшими акционерами нефтяной компании ЮКОС Верховный суд сегодня отклонил ходатайство Российской Федерации о приостановке исполнения арбитражных решений, вынесенных в 2014 году. В соответствии с этими решениями Российская Федерация выплатила компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США за неспособность защитить интересы акционеров», — сказано в сообщении.

Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства российской стороны.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Нидерландов рассмотрит просьбу России о принятии решения Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд в качестве компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа.

Общество Татарстан
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