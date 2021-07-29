Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на 5 млрд долларов

Международный третейский суд присудил бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд в споре с Россией. Речь идет о споре, отдельном от магистрального судебного дела ЮКОСа на $60 млрд, заявила бывшая структура группы ЮКОС.



Решение 23 июля вынес Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге. Экс-структуре ЮКОСа присудили компенсацию в $5 млрд, включая проценты и судебные издержки. Российская сторона пока не подтвердила эту информацию, поясняет РБК.

Арбитраж при вынесении решения определил, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах». Договор к Энергетической хартии, подписанный Россией в 1994 году, стал основанием для этого спора. Россия применяла его временно, но не ратифицировала.

Yukos Capital инициировало разбирательство против РФ еще в 2-13 году. Изначально компания требовала от государства компенсации в размере $13 млрд. Yukos Capital заверяла, что выдала ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые не возвратили из-за банкротства и ликвидации компании по решениям властей РФ.

В декабре прошлого года верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений по делу ЮКОСа о выплате $57 млрд по искам бывших акционеров компании. Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства российской стороны.

Маргарита Головатенко