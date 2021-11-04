Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.
Этот документ утверждает основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021—2023 годы и 28 программ, сообщает «РИА Новости».
В начале сентября в московском Кремле заявили, что политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, если она будет отвечать интересам обоих государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что суть интеграции «не в том, чтобы объединиться», а в том, чтобы «выиграли два народа», и союзные программы двух стран содержат решения, направленные на достижение этой цели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил, что такой вопрос не обсуждается, а слухи об этом — «абсолютная глупость» и «выдумка коллективного Запада».
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