The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»

Фото: Максим Платонов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet, подтвердило высокий профиль безопасности однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт», пишет ТАСС.

— РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. РФПИ выступил спонсором исследования, — отмечается в сообщении.

Фото: Максим Платонов

В феврале международный научный журнал The Lancet опубликовал статью российских ученых из Центра им. Гамалеи о результатах третьей фазы испытаний «Спутника V». Эффективность вакцины оценили в 91,6%.

После этого в американской газете The Washington Post вышел материал, автор которого заявил, что российская вакцина от коронавируса может стать «мировой историей успеха».

Также после публикации в журнале The Lancet Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что приветствует публикацию, которая говорит об эффективности вакцины «Спутник V».



Алексей Нечаев