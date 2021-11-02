Пострадавший при взрыве газа в челнинской пятиэтажке подросток идет на поправку

Фото: Сергей Афанасьев

Пострадавший при взрыве газа в челнинской пятиэтажке подросток, идет на поправку. Об этом «Реальному времени» сообщили в Детской республиканской клинической больнице.

Состояние пострадавшего 17-летнего подростка врачи оценивают как стабильное, добавили в ДРКБ.

Напомним, происшествие случилось вечером 25 октября. В результате взрыва газа пострадали пять человек. Подростка 2004 года рождения из Челнов доставили в ДРКБ в Казань. Первоначально его состояние оценивалось как тяжелое, он находился в реанимации.



Фото: Сергей Афанасьев

Двое из пяти пострадавших умерли. Скончалась 22-летняя девушка, которую после взрыва спасатели доставали из-под завалов. Умер и 70-летний Владимир Рочев, который считается предполагаемым виновником взрыва газа в челнинской многоэтажке.



Незадолго до смерти, в отношении Рочева завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом» (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи выяснили, что пенсионер жил один и состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления алкоголем. В 2010 году он отказался от получения услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, установили металлическую заглушку.



Татьяна Демина