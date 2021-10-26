Пострадавшего при взрыве газа в доме в Набережных Челнах парня отправят в ДРКБ
17-летнего молодого человека, который пострадал при взрыве газа в доме в Набережных Челнах, планируют отправить в ДРКБ. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Сегодня сообщалось, что в жилом доме идут разборы завалов. Дорогу возле здания перекрыли.
Также стало известно, что количество пострадавших увеличилось до пяти человек: мальчик 2010 года рождения — состояние легкой степени тяжести, ушибы мягких тканей, в реанимации; молодой человек 2004 года — в реанимации, состояние тяжелое; мужчина 1951 года рождения, состояние тяжелое, в реанимации на ИВЛ.
Все подробности трагедии читайте в материале «Реального времени».
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