Пострадавшего при взрыве газа в доме в Набережных Челнах парня отправят в ДРКБ

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

17-летнего молодого человека, который пострадал при взрыве газа в доме в Набережных Челнах, планируют отправить в ДРКБ. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото: Сергей Афанасьев

Сегодня сообщалось, что в жилом доме идут разборы завалов. Дорогу возле здания перекрыли.

Также стало известно, что количество пострадавших увеличилось до пяти человек: мальчик 2010 года рождения — состояние легкой степени тяжести, ушибы мягких тканей, в реанимации; молодой человек 2004 года — в реанимации, состояние тяжелое; мужчина 1951 года рождения, состояние тяжелое, в реанимации на ИВЛ.

Все подробности трагедии читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова