Московский нефтеперерабатывающий завод получил повреждения от атаки БПЛА

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) получил повреждения после атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своих официальных каналах в соцсетях.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

— В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия, — написал Собянин.

Всего над территорией России, как сообщает Минобороны, за прошедшую ночь было сбито 172 вражеских беспилотника, в том числе над Москвой.

Напомним, в пятницу Закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом. После этого на некоторых АЗС республики ввели временные лимиты на топливо.

Зульфат Шафигуллин