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Происшествия

Московский нефтеперерабатывающий завод получил повреждения от атаки БПЛА

08:46, 16.06.2026

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) получил повреждения после атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своих официальных каналах в соцсетях.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

— В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия, — написал Собянин.

взято с сайта kremlin.ru

Всего над территорией России, как сообщает Минобороны, за прошедшую ночь было сбито 172 вражеских беспилотника, в том числе над Москвой.

Напомним, в пятницу Закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом. После этого на некоторых АЗС республики ввели временные лимиты на топливо.

Зульфат Шафигуллин

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Происшествия

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