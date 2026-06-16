Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен
Ограничения продлились чуть более трех часов
Режим беспилотной опасности на территории Татарстана отменен. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения в Татарстане продлились чуть более трех часов — с 10.30 мск до 13.38 мск.
Ранее в Татарстане и еще семи регионах России вводился режим ракетной опасности. Позже в Минобороны РФ сообщили о сбитии двух ракет.
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