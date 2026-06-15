Минобороны сообщило о крушении Ту-22М3 в Иркутской области
Экипаж успел катапультироваться, угрозы жизни и здоровью летчиков нет
В Иркутской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает «Ъ».
По информации ведомства, авария произошла при заходе самолета на посадку. Экипаж успел катапультироваться, угрозы жизни и здоровью летчиков нет. В Минобороны уточнили, что самолет выполнял полет без боекомплекта. Разрушений на земле в результате происшествия не зафиксировано.
Для выяснения обстоятельств аварии на месте работает комиссия Главного командования Воздушно-космических сил России.
Ту-22М3 является сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком и входит в состав дальней авиации ВКС России. Самолеты этого класса предназначены для выполнения дальних боевых задач и могут применять как обычное ракетно-бомбовое вооружение, так и крылатые ракеты.
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