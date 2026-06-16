Киберэксперт раскрыл схемы мошенничества при покупке туров и авиабилетов

Специалист по безопасности рассказал, как аферисты используют психологическое давление на граждан

Фото: Реальное время

В преддверии сезона отпусков россияне сталкиваются с ростом активности мошенников в сфере туризма. Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин в интервью RT предупредил о популярных схемах обмана, связанных с покупкой туров и авиабилетов.

По словам эксперта, преступники действуют изобретательно, используя методы социальной инженерии. Одной из самых распространенных уловок является звонок от лица якобы туристического агентства. Злоумышленники сообщают клиенту о специально подобранной для него подборке «горящих туров». Чтобы получить доступ к предложениям, жертву просят сообщить код из СМС-сообщения.

— Код может быть не от «Госуслуг», но использоваться злоумышленниками для дальнейшего шантажа и психологического давления, — подчеркнул Воронин.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, эксперт обратил внимание на схемы с предоплатой. Мошенники активно предлагают услуги по подбору дешевых авиабилетов или эксклюзивных туров, требуя перевести аванс за свои услуги напрямую на банковскую карту или по номеру телефона.

Чтобы обезопасить себя от подобных махинаций, киберэксперт рекомендует соблюдать несколько правил:

Никогда не сообщайте личную информацию, пароли и коды авторизации третьим лицам по телефону или в мессенджерах. Откажитесь от переводов денежных средств физическим лицам на карты или по номеру телефона в качестве предоплаты. Используйте официальные каналы оплаты через онлайн-кассы туроператоров. Такой способ расчетов значительно повышает шансы вернуть деньги в случае, если услуга не будет оказана.

Напомним, ранее депутаты Госдумы приняли законопроект «Антифрод 2.0» против кибермошенничества.

Зульфат Шафигуллин