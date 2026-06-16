Над Россией сбили две ракеты «Фламинго» — Минобороны

Также средствами ПВО уничтожены 12 авиабомб и 491 беспилотник

За прошедшие сутки над Россией сбили две ракеты «Фламинго». Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

Всего над территорией России уничтожено 12 авиабомб, две ракеты и 491 вражеский беспилотник.

Напомним, ранее утром 16 июня в Татарстане и еще семи регионах России вводился режим ракетной опасности. Позже власти сообщили о повреждении беспилотниками Московского нефтеперерабатывающего завода.

Зульфат Шафигуллин