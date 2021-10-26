Двое пострадавших при взрыве в пятиэтажке в Челнах остаются в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Афанасьев

Двое пострадавших при взрыве в пятиэтажке в Челнах остаются в тяжелом состоянии. Это 17-летний подросток и мужчина 1951 года рождения, сообщили в Минздраве Татарстана.

Состояние подростка 2004 г.р. оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. Его планируют перевести в Казань, где будет организована телемедицинская консультация специалистов федерального центра Минздрава России. То, что 17-летнего молодого человека, который пострадал при взрыве газа в доме в Набережных Челнах, планируют отправить в ДРКБ подтверждает и корреспондент «Реального времени».



Пострадавший мужчина 1951 г.р. находится в тяжелом состоянии, в реанимации БСМП Набережных Челнов. Состояние ребенка 2010 года рождения оценивается как удовлетворительное, его перевели в КДМЦ Челнов.

Всего при взрыве в пятиэтажке пострадали пять человек. Погибла 22-летняя девушка, которую доставали из-под завалов. Медикам спасти ее не удалось.

Подробности случившегося 25 октября в Набережных Челнах читайте в материале «Реального времени».

