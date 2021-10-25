Пострадавшая при взрыве газа в Челнах девушка скончалась в больнице

22-летняя девушка, пострадавшая при взрыве в доме в Набережных Челнах, умерла в больнице. Об этом «Реальному времени» сообщили в мэрии Челнов.

Ранее медики выводили ее из состояния клинической смерти, сообщал глава Минздрава РТ Марат Садыков. Она была в крайне тяжелом состоянии.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В пресс-службе Минздрава РТ «Реальному времени» сообщили, что пока не располагают информацией о смерти девушки.

Как сообщает корреспондент «Реального времени», находившийся на месте происшествия, люди отказывались уходить, пока «ребенка не спасут». Все были уверены, что, судя по голосу, под плитой мальчик или девочка. Девушка около 30 минут изредка кричала «я здесь». На улице резко похолодало до -1..-2 градусов. Последние 30 минут, пока спасатели пилили дерево, чтобы спасти девушку, она уже не кричала.

Пострадавшая находилась на четвертом этаже под бетонными плитами. Ее спасали при помощи гидравлического оборудования. Сотрудники МЧС поднимали плиты спецтехникой.

Напомним, у пострадавшего мальчика 2010 года состояние легкой степени тяжести, ушибы мягких тканей. Он находится в реанимации. Молодой человек 2004 года также в реанимации, его состояние тяжелое. У мужчины 1951 года рождения состояние тяжелое, он в реанимации на ИВЛ.

Татьяна Леухина