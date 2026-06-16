В восьми регионах России объявили о ракетной опасности
В списке есть Татарстан, а также соседние Чувашия и Оренбургская область
В восьми регионах России объявили о ракетной опасности. Информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Ракетная опасность введена в Оренбургской, Самарской, Воронежской, Ульяновской, Пензенской и Орловской областях, а также в Татарстане и Чувашии. В некоторых регионах включили сирены о воздушной атаке.
Закрыты аэропорты в Казани, Чебоксарах, Ульяновске и Нижнем Новгороде.
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