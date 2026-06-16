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Происшествия

В восьми регионах России объявили о ракетной опасности

07:12, 16.06.2026

В списке есть Татарстан, а также соседние Чувашия и Оренбургская область

В восьми регионах России объявили о ракетной опасности
Фото: Динар Фатыхов

В восьми регионах России объявили о ракетной опасности. Информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Ракетная опасность введена в Оренбургской, Самарской, Воронежской, Ульяновской, Пензенской и Орловской областях, а также в Татарстане и Чувашии. В некоторых регионах включили сирены о воздушной атаке.

Закрыты аэропорты в Казани, Чебоксарах, Ульяновске и Нижнем Новгороде.

Зульфат Шафигуллин

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Происшествия Татарстан

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