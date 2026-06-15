Минобороны: в Киево-Печерскую лавру попала ракета комплекса Patriot
В ведомстве считают, что истекший срок годности оборудования стал одной из причин некорректной работы украинской стороны
В российском Минобороны заявили о попадании в Киево-Печерскую лавру ракеты американского комплекса Patriot. Соответствующая информация представлена в ежедневной сводке ведомства.
Основной причиной некорректной работы зенитного ракетного комплекса Patriot может стать истекший срок годности оборудования, передаваемого западными странами Украине.
В Минобороны также уточнили, что российские войска бьют исключительно по военным объектам противника.
Напомним, ранее на Украине исключили русский из списка подлежащих защите языков, соответствующий закон подписал Владимир Зеленский.
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