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Массовое ДТП на «Миллениуме» парализовало движение в сторону центра Казани

16:05, 15.06.2026

Пробка растянулась от перекрестка Чистопольской и Амирхана до конца моста

Массовое ДТП на «Миллениуме» парализовало движение в сторону центра Казани
Фото: Галия Гарифуллина

В Казани на мосту «Миллениум» произошло ДТП с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, которые рассказали «Реальному времени» об аварии, еще одна машина находится неподалеку от места аварии.

Из-за ДТП на мосту образовалась большая пробка. Движение в сторону центра города значительно затруднено. По данным «Яндекс Карт», пробка растянулась от перекрестка Чистопольской и Амирхана до конца моста — почти на два километра.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших неизвестны.

Наталья Жирнова

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