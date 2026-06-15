Массовое ДТП на «Миллениуме» парализовало движение в сторону центра Казани
Пробка растянулась от перекрестка Чистопольской и Амирхана до конца моста
В Казани на мосту «Миллениум» произошло ДТП с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, которые рассказали «Реальному времени» об аварии, еще одна машина находится неподалеку от места аварии.
Из-за ДТП на мосту образовалась большая пробка. Движение в сторону центра города значительно затруднено. По данным «Яндекс Карт», пробка растянулась от перекрестка Чистопольской и Амирхана до конца моста — почти на два километра.
Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших неизвестны.
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