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В Татарстане завтра определят, какие предприятия будут работать с 30 октября по 7 ноября

11:59, 27.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане завтра определят, какие предприятия будут работать с 30 октября по 7 ноября
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Татарстана завтра объявят, как предприятиям непрерывного цикла предстоит работать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом объявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Она сообщила, что вся информация будет объявлена 27 октября в рамках брифинга оперативного штаба, как только документы будут подписаны. Фазлеева добавила, что аэропорты и медучреждения не закроются. Пункты вакцинации от COVID-19 тоже будут работать непрерывно, по словам главного эпидемиолога, специалиста по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрия Лопушова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее появилась информация о том, что формат нерабочих дней в республике представят уже сегодня. В казанском Кремле эту информацию опровергли.

Дарья Акимова
ОбществоВласть Татарстан

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