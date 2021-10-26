Новости общества

18:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Оперштаб Татарстана завтра расскажет, каким будет формат нерабочих дней в республике

16:59, 26.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Оперштаб Татарстана завтра расскажет, каким будет формат нерабочих дней в республике
Фото: Максим Платонов (архив)

Оперштаб РТ по борьбе с коронавирусом завтра раскроет детали о периоде нерабочих дней в республике. Об этом заявил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов во время прямого эфира в Instagram.

— Я надеюсь, что в среду нам удастся довести информацию по поводу работы магазинов, торговых центров, спортивных объектов и так далее, — заявил он.

Нагуманов отметил, что в нерабочие дни следует воздержаться от поездок в другие страны, к родственникам и друзьям и ограничить контакты в этот период.

Напомним, власти Татарстана приняли решение вводить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Отметим, что во время совещания с президентом вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в Татарстане и ряде других регионов наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Об этом говорил и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Владимир Путин рекомендовал регионам, где наблюдается увеличение числа заболевших COVID-19, объявлять выходные раньше 30 октября.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также