Оперштаб Татарстана завтра расскажет, каким будет формат нерабочих дней в республике
Оперштаб РТ по борьбе с коронавирусом завтра раскроет детали о периоде нерабочих дней в республике. Об этом заявил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов во время прямого эфира в Instagram.
— Я надеюсь, что в среду нам удастся довести информацию по поводу работы магазинов, торговых центров, спортивных объектов и так далее, — заявил он.
Нагуманов отметил, что в нерабочие дни следует воздержаться от поездок в другие страны, к родственникам и друзьям и ограничить контакты в этот период.
Напомним, власти Татарстана приняли решение вводить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Отметим, что во время совещания с президентом вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в Татарстане и ряде других регионов наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Об этом говорил и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Владимир Путин рекомендовал регионам, где наблюдается увеличение числа заболевших COVID-19, объявлять выходные раньше 30 октября.
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