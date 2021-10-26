В набережночелнинском доме, где накануне произошел взрыв газа, идут разборы завалов

Фото: Сергей Афанасьев

В жилом доме в Набережных Челнах, где вчера взорвался газ, идут разборы завалов. Как сообщает корреспондент «Реального времени», дорога перекрыта.

Сегодня сообщалось, что количество пострадавших увеличилось до пяти. Среди них: мальчик 2010 года рождения — состояние легкой степени тяжести, ушибы мягких тканей, в реанимации; молодой человек 2004 года — в реанимации, состояние тяжелое; мужчина 1951 года рождения, состояние тяжелое, в реанимации на ИВЛ.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Еще одна пострадавшая, 22-летняя девушка, вчера скончалась в больнице. До этого медики выводили ее из состояния клинической смерти. Ее обнаружили на четвертом этаже дома под бетонными плитами.

Подробности трагедии читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова