Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти

Фото: прокуратура РТ

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский Минздрав.

Согласно обновленным данным на 7.00 26 октября в результате взрыва пострадали пять человек.

Среди пострадавших: мальчик 2010 года рождения — состояние легкой степени тяжести, ушибы мягких тканей, в реанимации; молодой человек 2004 года — в реанимации, состояние тяжелое; мужчина 1951 года рождения, состояние тяжелое, в реанимации на ИВЛ. Еще одна пострадавшая — девушка 1999 года — вчера вечером скончалась в больнице.

Маргарита Головатенко