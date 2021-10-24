Госдеп рекомендовал россиянам обращаться за иммиграционными визами США в Варшаву

Граждане России, желающие получить иммиграционную визу в США, должны направлять заявку в американское посольство в Варшаве. Госдеп США отнес россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Это следует из документа, размещенного на сайте ведомства.

В нем соискатели из РФ отнесены к категории homeless, что можно перевести как «бездомный». К данной категории Вашингтон обычно относит просителей иммиграционной визы из тех стран, где у США нет консульского представительства или рассмотрение заявки на получение визы не представляется возможным из-за нестабильной политической ситуации в стране. Помимо россиян, в категории homeless числятся граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена.

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В начале августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну к 3 сентября. Практически все они уедут без замены, так американские власти «резко ужесточил процедуры выдачи виз».

В апреле Россия ограничила работу посольства США и добавила страну в список «недружественных государств» вместе с Чехией, после того как Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы, в том числе о высылке российских дипломатов.



Посол США в РФ Джон Салливан предупреждал, что американское посольство с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования РФ прекратить найм персонала из числа россиян. Из-за этих ограничений США придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

Алексей Нечаев