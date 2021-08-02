Более 20 российских дипломатов должны покинуть США по предписанию властей страны

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну к 3 сентября. По его словам, практически все они уедут без замены, так американские власти «резко ужесточил процедуры выдачи виз».

Антонов сообщил, что США отменяют действующие визы супругов и детей сотрудников российского посольства без объяснения причин. Он уверен, что распространенные задержки с продлением просроченных виз направлены на «выдавливание» американскими властями граждан России, пишет RT.

По словам Антонова, порядка 60 российских дипломатов не могут вернуться в страну даже при неотложных гуманитарных обстоятельствах. Вместе с членами их семей это число достигает 130.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти нацелены на развитие предсказуемых и стабильных отношений с Россией, несмотря на ограничения работы дипломатических миссий страны в РФ.

Татьяна Демина