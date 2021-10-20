В Госдуме заявили, что нерабочие выходные желательно продлить до двух недель

Фото: Максим Платонов (архив)

Для борьбы с ростом заболеваемости COVID-19 было бы лучше продлить объявленный период нерабочих дней до двух недель. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

— В идеале конечно две: инкубационный период (составляет две недели — прим.ред.), здесь бессмысленно спорить. Но неделя тоже лучше, чем ничего — сказал Хубезов в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: kzn.ru

При этом перед государством стоит еще одна важнейшая задача — не убить бизнес. Здесь необходим баланс.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал вечером в среду указ о введении нерабочих днях с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. Власти Татарстана с учетом мер, действующих в республике с 11 октября, решили не вводить нерабочие дни в республике с 23 октября. В республике нерабочие дни будут с 30 октября.



Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов сегодня заявил, что если ввести локдаун на неделю, то рост заболеваемости сильно не уменьшится.

Татьяна Леухина