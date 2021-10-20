Машиностроительный кластер Татарстана подготовит обращение к властям из-за введения нерабочих дней

Представители машиностроительной отрасли Татарстана подготовят официальное обращение к властям, если объявят нерабочие дни. Об этом заявил председатель правления машиностроительного кластера республики Сергей Майоров.

— Мы крайне против локдауна. Нельзя останавливать экономику. Надо ходить на работу, есть вакцинированные. Люди не будут работать, не будут получать доходы. Они же за свой счет будут сидеть дома, никто же им за это не заплатит, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Представители отрасли в Татарстане направят обращение к властям, если нерабочие дни все же объявят.

Майоров отметил, что республиканские предприятия производят продукцию на 2,5 трлн рублей в год.

Сегодня президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что оперативный штаб РТ обсудит возможность введения нерабочих дней раньше 30 октября с президентом республики Рустамом Миннихановым.



Татьяна Леухина