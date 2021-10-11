Жители Казани по-прежнему смогут сделать прививку от коронавируса в ТЦ «Мега»
Жители Казани по-прежнему смогут сделать прививку от COVID-19 в торговом центре «Мега». Как сообщили в городском Управлении здравоохранения, пункт вакцинации расположится в новом месте с отдельным входом.
Привиться от коронавируса в ТЦ «Мега» можно будет в бывшем летнем кафе IKEA — стеклянном домике рядом с главным входом, где находится сквер с фонтаном, сообщает мэрия Казани.
Напомним, с 11 октября пункты вакцинации в торговых центрах Татарстана продолжат работать только для повторной вакцинации граждан, сделавших прививку от коронавируса 6 месяцев назад. Остальные желающие смогут попасть в них, если ТЦ организует отдельный вход в пункт вакцинации.
В Казани мобильные пункты вакцинации продолжат работать по следующим адресам:
- ТЦ «Мега», ТЦ «Южный», ТЦ «Парк Хаус» (ежедневно с 10.00 до 20.00);
- Сбербанк (Пушкина, 4) с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00;
- КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00);
- КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00);
- КДК им. В.И. Ленина (с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00).
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