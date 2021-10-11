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Жители Казани по-прежнему смогут сделать прививку от коронавируса в ТЦ «Мега»

11:06, 11.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Жители Казани по-прежнему смогут сделать прививку от коронавируса в ТЦ «Мега»
Фото: Максим Платонов

Жители Казани по-прежнему смогут сделать прививку от COVID-19 в торговом центре «Мега». Как сообщили в городском Управлении здравоохранения, пункт вакцинации расположится в новом месте с отдельным входом.

Привиться от коронавируса в ТЦ «Мега» можно будет в бывшем летнем кафе IKEA — стеклянном домике рядом с главным входом, где находится сквер с фонтаном, сообщает мэрия Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, с 11 октября пункты вакцинации в торговых центрах Татарстана продолжат работать только для повторной вакцинации граждан, сделавших прививку от коронавируса 6 месяцев назад. Остальные желающие смогут попасть в них, если ТЦ организует отдельный вход в пункт вакцинации.

В Казани мобильные пункты вакцинации продолжат работать по следующим адресам:

  • ТЦ «Мега», ТЦ «Южный», ТЦ «Парк Хаус» (ежедневно с 10.00 до 20.00);
  • Сбербанк (Пушкина, 4) с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00;
  • КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00);
  • КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00);
  • КДК им. В.И. Ленина (с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00).
Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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