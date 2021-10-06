Ажиотаж на специалистов по продажам и госслужащих: кого не хватает работодателям в Казани и Челнах

В Казани не хватает продавцов, но платить готовы больше страховщикам

На рынке труда активизировались работодатели — спрос с их стороны выше активности кандидатов. По словам экспертов, сейчас самое подходящее время, чтобы устроиться на работу. В Казани, которая не так давно засветилась в рейтинге лучших городов для построения карьеры, за июль — сентябрь количество вакансий выросло на 9% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Увеличилось в столице Татарстана и Набережных Челнах число предложений от работодателей в сферах IT, интернета, телекома и образования, говорится в исследовании «Авито. Работа» (есть в распоряжении «Реального времени»).



В Казани особый ажиотаж наблюдается в группе профессий «продажа» — за квартал количество вакансий в ней выросло почти в два раза, на 48%. Речь идет о мерчандайзерах, супервайзерах, промоутерах и т. п. Такая динамика для вакансий в сфере продаж является также общероссийской. В ПФО Татарстан «обогнали» лишь Тольятти (+50%), Пермь (+61%), Нижний Новгород (+73%) и Самара (+82%).

При этом платить работодатели специалистам по продажам в Татарстане готовы на 3% меньше, чем тремя месяцами ранее. Медианная зарплата в группе профессий, связанных с торговлей, составляет 32 тысячи рублей. К слову, в прошлом месяце сервис «Работа.ру» выяснил, что одну из самых высоких зарплат в Казани предлагают продавцу-кассиру: в среднем в татарстанской столице на этой должности можно получить оклад до 67 000 рублей.



Максимально за квартал в Казани выросли зарплаты, предлагаемые специалистам в сфере страхования. Фото: irzhitalk.ru

Максимально за квартал в Казани выросли зарплаты, предлагаемые специалистам в сфере страхования. Платить им готовы на 25% больше, чем во втором квартале 2021-го: в среднем 35 тысяч рублей. Специалистов в этой области в городе, по всей видимости, дефицит — работодатели стали интересоваться ими на 30% чаще.

Заинтересованы казанские работодатели и в специалистах в сфере образования и науки. В третьем квартале 2021-го количество вакансий выросло на 42% по сравнению с апрелем — июнем. Вместе со спросом на работников выросли и зарплаты. Платить готовы больше на 5%, но все равно не так много — медианная зарплата для педагогов составляет всего 21,5 тысячи рублей.

Выросло в третьем квартале на казанском рынке труда и количество вакансий для специалистов в сферах IT, интернета и телекома (+36%), а также в группе профессий

«искусство, развлечения» (+33%). При этом работодатели не готовы им платить больше, чем в предыдущие три месяца. Медианные зарплаты составили 39 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно.

Выросло в третьем квартале на казанском рынке труда и количество вакансий для специалистов в сферах IT, интернета и телекома. Фото: realnoevremya.ru

В Челнах не хватает чиновников на упавшую зарплату

В Набережных Челнах резко активизировались поиски госслужащих и работников в некоммерческие организации — количество вакансий за три месяца выросло сразу на 57%. При этом с оплатой их труда настоящий обвал — предлагаемые зарплаты упали на 13%. Их медианная величина составляет 20 тысяч рублей.

В автограде, как и в Казани, работодателям не хватает специалистов в сфере продаж — количество вакансий выросло на 35%. Однако платить там готовы несколько меньше, чем в столице республики, — 28 тысяч рублей. Обогнать Казань в этой категории удалось лишь по падению предлагаемой зарплаты — она снизилась на 7%.



Платить в Челнах готовы больше на целых 26% специалистам в сфере маркетинга, рекламы и PR. Несмотря на резкий рост, зарплаты для них предлагаются все равно меньше, чем для работников в сфере IT, интернета и телекома. Хотя для последних предложение по оплате труда за квартал совсем не изменилось. Для айтишников медианная зарплата в Челнах составляет 40 тысяч рублей, для специалистов в сфере маркетинга — 33,5 тысячи. При всем этом заинтересованность в них в городе за квартал выросла одинаково — на 20%.

Нехватка педагогических кадров вызвала в Челнах повышение спроса на работников сферы образования и науки на 22%, а зарплаты повысились только на 11%. В третьем квартале медианная зарплата в вакансиях в этой сфере достигла 20 тысяч рублей.

Дефицит педагогических кадров в Казани и Набережных Челнах не новость — про нехватку учителей и воспитателей говорят регулярно. Фото: Максим Платонов

Завышенные зарплатные ожидания мешают утолить кадровый голод

Кадровый голод обострился на фоне «коронакризиса». По исследованиям портала hh.ru, сложности с закрытием вакансий сейчас имеют 60% российских работодателей. Некоторые должности «пустуют» по шесть и более месяцев. Как выяснило в начале октября «Реальное время», в Татарстане работодатели затрудняются найти системного аналитика грейда middle и выше с устным владением иностранными языками и навыками product owner, технических специалистов, которые обладают узкоспециализированными компетенциями и навыками, инженеров и т. п.

Если говорить о дефиците педагогических кадров в Казани и Набережных Челнах, то это не новость — про нехватку учителей и воспитателей говорят регулярно. На 1 сентября в татарстанских школах не хватало около 500 учителей. Причем на первом месте в антирейтинге школ по этому показателю оказались именно столица республики и автоград. Наиболее востребованными остаются учителя математики, начальных классов, русского и иностранных языков, физики. Причиной дефицита педагогов называют, несложно догадаться, низкие зарплаты.

Зарплатные ожидания, к слову, у многих соискателей в Татарстане завышены. Из-за этого они нередко сталкиваются с отказом при приеме на работу. На втором месте причин, по которым татарстанцы не получают работу, оказался гостинг (17,3%), то есть резкое прекращение каких-либо отношений без предупреждения и объяснения возможных на то причин. В 15,9% случаев причиной становится несоответствие личных качеств кандидата корпоративной культуре. Из-за неподходящей квалификации и навыков соискателям отказывали в 14% случаев. Еще 2,4% причин непринятия на работу — это возраст.

По последним данным Минтруда Татарстана, в республике на сегодня насчитывается 16 078 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных. Фото: Максим Платонов

По последним данным Минтруда Татарстана, в республике на сегодня насчитывается 16 078 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных. Их число регулярно снижается, а вот количество вакансий постоянно растет. За неделю работодатели заявили о более чем 4 тыс. вакансий. Всего на сегодняшний день в органах службы занятости населения РТ насчитывается 57 358 вакансий.

Татьяна Демина