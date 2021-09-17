Одну из самых высоких зарплат в Казани готовы платить продавцу-кассиру

Казань оказалась в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами для популярных вакансий, сообщает сервис «Работа.ру».



Одну из самых высоких зарплат в Казани готовы платить продавцу-кассиру: в среднем в татарстанской столице на этой должности можно получить оклад до 67 000 рублей.

Больше всего продавцам готовы платить в Сочи — там они могут получить до 84 тысяч рублей, и в Калининграде — до 73 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах зарплату от 60 тысяч рублей готовы платить менеджеру отдела продаж промышленной техники. Второе место по уровню зарплат занимает водитель погрузчика с зарплатой 54 тыс. рублей. Тройку лидеров самых высокооплачиваемых вакансий в городе замыкает должность эксклюзивного торгового представителя с заработной платой от 52 тыс. рублей.

Чаще всего работодатели Татарстана отказывают соискателям в трудоустройстве из-за несоответствия зарплатных ожиданий кандидата предлагаемой вакансии — порядка 20,3% отказов.

Маргарита Головатенко