В Татарстане работодатели чаще всего отказывают кандидатам в трудоустройстве из-за зарплатных ожиданий

Фото: Максим Платонов

Чаще всего работодатели Татарстана отказывают соискателям в трудоустройстве из-за несоответствия зарплатных ожиданий кандидата предлагаемой вакансии — порядка 20,3% отказов. Исследование провели аналитики hh.ru и облачной CRM для рекрутинга Talantix.

На втором месте причин отказов оказался гостинг (17,3%) — это резкое прекращение каких-либо отношений без предупреждения и объяснения возможных на то причин. На третьем — контроффер (16.4%). В 15,9% случаев причиной становится несоответствие личных качеств кандидата корпоративной культуре. Из-за неподходящей квалификации и навыков соискателям отказывали в 14% случаев. Еще 2,4% причин непринятия на работу — это возраст.

Фото: Максим Платонов

В сентябре в топ самых высокооплачиваемых вакансий в Казани вошли разработчик «1С», middle frontend developer (jQuery), главный бухгалтер группы компаний, проектный менеджер, инженер-программист АСУ ТП.



Алексей Нечаев