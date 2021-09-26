Казань попала в список лучших городов для построения карьеры
Казань попала в список лучших городов для построения карьеры. Об этом говорят данные опроса SuperJob.
Столица Татарстана попала на третье место в рейтинге лучших городов для построения карьеры по мнению жителей. Первое и второе место рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург. Замыкают пятерку Тюмень и Екатеринбург, пишет «Коммерсантъ»,
В августе специалисты сервиса SuperJob назвали топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Казани.
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