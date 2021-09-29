В Чувашии ужесточили ограничительные меры

В Чувашии власти запретили проводить массовые мероприятия, включая развлекательные, спортивные выставочные, досуговые, культурные и другие. Указ опубликован на портале правительства республики.

Также в регионе приостанавливается оказание соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в других местах массового посещения граждан.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки.

Вчера в Удмуртии ограничили работу фуд-кортов и заведений общепита.

Ольга Шагиева