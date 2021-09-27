Стал известен итоговый состав сборной России по футболу на октябрьские матчи

Тренерский штаб Валерия Карпина определился с составом на матчи отборочного раунда чемпионата мира-2022, которые состоятся в октябре.

В итоговый список вошли два игрока «Рубина» — вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников. Также среди нападающих включен форвард «Уфы» Гамид Агаларов, по итогам 9-го тура сохранивший статус лучшего бомбардира РПЛ.

Впервые с 2018 года в составе приглашенных оказался полузащитник «Химок» Денис Глушаков. Кроме этого Карпин вызвал экс-игрока «Рубина» Дениса Макарова и голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

Итоговый состав сборной России для подготовки к матчам со Словакией и Словенией!#НашиПарни #WC2022 pic.twitter.com/wYnPg8vP6F — Сборная России (@TeamRussia) September 27, 2021

Напомним, ранее в расширенный список был включен бывший капитан сборной России Артем Дзюба. Однако, чуть позже игрок «Зенита» отказался от приглашения сославшись на плохую физическую форму. При этом в последних двух матчах петербургской команды форвард забил 3 гола.

В октябре сборной России предстоит провести два матча в рамках отбора к чемпионату мира — 2022. 8-го числа российским футболистам будет противостоять в Казани команда Словакии, а три дня спустя в гостях — Словения.

Сегодня стало известно, что игру в столице Татарстана смогут посетить не более 30% от вместимости «Ак Барс Арены».