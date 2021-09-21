Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба принял решение отказаться от вызова в сборную России по футболу на ближайшие матчи отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».

«Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру», — сказал Дзюба.

Фото: rfs.ru

При этом он отметил, что не заканчивает свои выступления за сборную и примет приглашение на матчи национальной команды в ноябре, если ему поступит такой вызов.

Напомним, накануне Дзюба впервые попал в расширенный список сборной после назначения Валерия Карпина, с которым у футболиста сохраняется давний конфликт. Вечером форвард оформил дубль и отметился голевой передачей в матче с «Рубином» в Казани, принеся победу «Зениту» со счетом 3:1.

В октябре сборной России предстоит провести два матча в рамках отбора к чемпионату мира — 2022. 8-го числа российским футболистам будет противостоять в Казани команда Словакии, а три дня спустя в гостях — Словения.