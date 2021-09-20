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Глушаков и Дзюба получили вызов в сборную России на октябрьские матчи

13:18, 20.09.2021
Глушаков и Дзюба получили вызов в сборную России на октябрьские матчи
Фото: пресс-служба ФК "Химки"

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков и нападающий «Зенита» Артем Дзюба получили приглашения в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира — 2022, которые пройдут в октябре.

С намеком на возвращение опытных футболистов в национальную команду был опубликован пост в соцсетях сборной. Подобные сообщения обычно появляются на их аккаунтах за несколько минут до объявления состава.

Напомним, ранее Глушаков отметился дублем в ворота «Уфы», забив в четвертом матче РПЛ подряд.

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