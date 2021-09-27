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Матч Россия-Словакия в Казани смогут посетить не более 13,5 тысяч зрителей

21:53, 27.09.2021
Матч Россия-Словакия в Казани смогут посетить не более 13,5 тысяч зрителей
Фото: rfs.ru

Отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Словакии, который пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена», смогут посетить не более 13,5 тысяч зрителей, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Максимальная разрешенная вместимость для казанского стадиона — 30%, то есть 13,5 тысяч зрителей. Прийти на игру можно лишь при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. QR-код будет проверяться. С ПЦР-тестом пройти будет нельзя.

Матч сборной России против Словакии в рамках отбора к чемпионату мира — 2022 пройдет 8 октября. Игра начнется в 21.45 мск.

Напомним, ранее из-за состояния поля на стадионе «Ак Барс Арена» в РФС задумывались о переносе игры сборной в другой город. Однако властям Татарстана удалось убедить федерацию футбола не лишать Казань права проведения матча.

Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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