Матч Россия-Словакия в Казани смогут посетить не более 13,5 тысяч зрителей

Отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Словакии, который пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена», смогут посетить не более 13,5 тысяч зрителей, сообщается на сайте Российского футбольного союза.



Максимальная разрешенная вместимость для казанского стадиона — 30%, то есть 13,5 тысяч зрителей. Прийти на игру можно лишь при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. QR-код будет проверяться. С ПЦР-тестом пройти будет нельзя.

Матч сборной России против Словакии в рамках отбора к чемпионату мира — 2022 пройдет 8 октября. Игра начнется в 21.45 мск.

Напомним, ранее из-за состояния поля на стадионе «Ак Барс Арена» в РФС задумывались о переносе игры сборной в другой город. Однако властям Татарстана удалось убедить федерацию футбола не лишать Казань права проведения матча.

Маргарита Головатенко