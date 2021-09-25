В Татарстане от коронавируса умерли еще 3 человека
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли женщина 1957 года рождения и двое мужчин 1938 и 1947 года рождения.
Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.
Всего по состоянию на 25 сентября в республике зарегистрирован 731 случай смерти от COVID-19.
По последним данным, в Татарстане с начала пандемии выявили 26 758 заболевших коронавирусом. Выздоровело за весь период 23 098 человек.
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