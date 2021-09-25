В Татарстане остаются в наличии 500 тысяч вакцин от коронавируса
В Татарстане в наличии остаются больше 500 тысяч вакцин от коронавируса, заявил сегодня президент республики Рустам Минниханов в Набережных Челнах на торжественном мероприятии в честь Дня машиностроителя.
Глава республики поблагодарил руководителей предприятий, которые смогли сохранить трудовые коллективы, несмотря на сложности пандемии.
«В то же время ситуация остается напряженной. Настоящего перелома по ковиду добиться пока не удается. Это будет возможно при повышении темпов вакцинации. Сегодня показатели вакцинации по предприятиям машиностроения — 68%, по предприятиям ОПК — 51%. У нас в наличии более 500 тысяч вакцин. Обращаюсь к руководителям предприятий: берегите себя и свои коллективы. Убедительно прошу обратить внимание на вакцинацию», — заявил Минниханов.
Ранее Управление Роспотребнадзора по Татарстану вынесло 602 организациям республики постановление об обязательной вакцинации сотрудников.
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