В Татарстане остаются в наличии 500 тысяч вакцин от коронавируса

В Татарстане в наличии остаются больше 500 тысяч вакцин от коронавируса, заявил сегодня президент республики Рустам Минниханов в Набережных Челнах на торжественном мероприятии в честь Дня машиностроителя.

Глава республики поблагодарил руководителей предприятий, которые смогли сохранить трудовые коллективы, несмотря на сложности пандемии.

Фото: president.tatarstan.ru

«В то же время ситуация остается напряженной. Настоящего перелома по ковиду добиться пока не удается. Это будет возможно при повышении темпов вакцинации. Сегодня показатели вакцинации по предприятиям машиностроения — 68%, по предприятиям ОПК — 51%. У нас в наличии более 500 тысяч вакцин. Обращаюсь к руководителям предприятий: берегите себя и свои коллективы. Убедительно прошу обратить внимание на вакцинацию», — заявил Минниханов.



Ранее Управление Роспотребнадзора по Татарстану вынесло 602 организациям республики постановление об обязательной вакцинации сотрудников.



Ольга Шагиева